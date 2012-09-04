İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi kadrosu

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, Ocak ayına kadar kullanacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi. Sakatlandıktan sonra bir türlü eski formunun yakalayamayan ve transferi söz konusu olan Sezer Öztürk kadroya alınmadı.
İşte Sarı-Lacivertliler'in UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadrosu;
Kaleci
1- Volkan Demirel
34- Mert Günok
85- Serkan Kırıntılı
Defans
2- Egemen Korkmaz
3- Hasan Ali Kaldırım
4- Bekir İrtegün
6- Joseph Yobo
53- Serdar Kesimal
60- Özgür Çek
67- Orhan Şam
77- Gökhan Gönül
Orta saha
5- Mehmet Topal
10- Alex
14- Raul Meireles
16- Cristian
21- Selçuk Şahin
27- Miloš Krasić
38- Mehmet Topuz
88- Caner Erkin
Forvet
7- Moussa Sow
9- Miroslav Stoch
11- Dirk Kuyt
15- Henri Bienvenu
23- Semih Şentürk
Teknik direktör: Aykut Kocaman