İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi kadrosu

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, Ocak ayına kadar kullanacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi. Sakatlandıktan sonra bir türlü eski formunun yakalayamayan ve transferi söz konusu olan Sezer Öztürk kadroya alınmadı.





İşte Sarı-Lacivertliler'in UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadrosu;





Kaleci





1- Volkan Demirel

34- Mert Günok

85- Serkan Kırıntılı





Defans





2- Egemen Korkmaz

3- Hasan Ali Kaldırım

4- Bekir İrtegün

6- Joseph Yobo

53- Serdar Kesimal

60- Özgür Çek

67- Orhan Şam

77- Gökhan Gönül





Orta saha





5- Mehmet Topal

10- Alex

14- Raul Meireles

16- Cristian

21- Selçuk Şahin

27- Miloš Krasić

38- Mehmet Topuz

88- Caner Erkin





Forvet





7- Moussa Sow

9- Miroslav Stoch

11- Dirk Kuyt

15- Henri Bienvenu

23- Semih Şentürk





Teknik direktör: Aykut Kocaman