İşte 7 ayda öldürülen PKK’lı sayısı

1 Ocak - 30 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 389 terörist öldürüldü.



Genelkurmay kaynaklarından alınan bilgiye göre, son Şemdinli saldırılarında ağır darbe vurulan PKK'nın kayıpları rekor düzeye ulaştı. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından açıklanan bu sayıya yurt dışındaki PKK kamplarına düzenlenen hava operasyonlarında öldürülen teröristler dahil edilmedi.