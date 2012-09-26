İşte AK Parti'nin 3. transfer bombası!

Numan Kurtulmuşve Süleyman Soylu 'nun ardından AK Parti 'nin 3. bomba transferiyle şu dakikalarda el sıkıştığı iddia edildi.

Samanyolu Haber'e göre, katılımın pazar günkü kongrede gerçekleşeceği de güçlü iddialar arasında yer alıyor..

OSMAN CAN KİMDİR?

Ortaöğrenimini Ankarada tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Almanyada Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinde “Türk ve [Alman Hukukunda Cumhurbaşkanının Hukuksal Konumu” konulu tez ile 1997 yılında yüksek lisans; yine aynı üniversitede “Düşünceyi Açıklama Özgürlüğünün Anayasal Sınırları” konulu tez ile 2000 yılında doktora eğitimini tamamladı. Doktora tezi Almanyada kitap olarak basıldı.

“Demokratikleşme Serüveninde Anayasa ve Siyasi Partilerin Kapatılması” adlı çalışmasının ardından 16 Ekim 2006 tarihinde anayasa hukuku doçenti unvanını aldı. Çeşitli üniversitelerde Anayasa Hukuku, Devlet Teorileri, Anayasa Yargısı, Temel Hak ve Özgürlükler dersleri verdi. 2002de Türk-Alman Kamu Hukukçuları Forumunu oluşturdu ve halen Türkiye koordinatörlüğünü yürütmektedir.

2 Temmuz 2002 tarihi itibariyle 2012 Yilina kadar Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü görevini yerine getirmistir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

3 Ekim 2008 tarihinde Çankaya Üniversitesi, Anayasa Mahkemesi Raportörü Dr. Osman Can `ın hukuk fakültesindeki görevine gerekçe göstermeden son verdi.

Osman Can Halihazırda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Öğretim üyesidir.

Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevini sürdüren Osman Can, Türkiye 'nin önemli ‘liberal' isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü yaptığı dönemde çıkışları ile dikkat çeken Can, AK Parti 'ye kapatılma davası açılmasına karşı çıkmış ve bu yönde rapor hazırlamıştı.