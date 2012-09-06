İşte Afyon'daki patlamanın şiddeti!

Geceyi adeta aydınlatan patlamanın ardından ortalığı toz kapladı. Patlamanın şiddetiyle bir aracın alarmı öterken sokakta yürüyen vatandaşın panik halinde kaçması kameralara saniye saniye yansıdı.

"Yağmur yağar gibi..."

Afyonkarahisar'da patlamanın meydana geldiği askeri bölgenin yanındaki köydeki vatandaşlar, patlamanın etkisini şiddetli şekilde hissetti.



Mustafa Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın ardından Ataköy Datlar mevkisindeki tarlasına şarapnel düştüğünü bildirdi.



Tarlasında bir çukur oluştuğunu anlatan Gök, şunları kaydetti: "Sabah farkına vardık. Burası patlamanın olduğu yere 1 kilometre uzaklıkta. Başka yerlerde de olabilir. Büyük patlamanın ardından oldu. Yağmur yağar gibi şarapnel parçası geldi." İsa Özyürük de, camide yatsı namazını kılarken şiddetli patlamanın olduğunu anlatarak, "Eve gittiğimde camlar kırılmış, çocuklar korkmuştu. Patlamanın şiddetiyle çok cam kırılmış" dedi.



"Sanki dünyanın sonu geldi"

İsmail Sarı da, dün gece bir anda adeta atom bombası gibi bir patlama yaşandığını bildirdi.



"Sanki dünyanın sonu geldi" diyen Sarı, şöyle konuştu: "O sesi tarif etmek imkansız. Askeriyeye füze ya da atom bombası geldi, öyle düşündük. Köy karardı. Barut kokusu.. Evimizin camları kırıldı." Muzaffer Tan da, patlamanın ardından hafif bir sarsıntının yaşandığını belirterek, "Deprem oluyor gibi sarsıldık. Üçüncü kattaki evimde, geldim ve gittim. Baktım bu taraf infilak etmiş. Ondan sonra 5 dakika arayla ambulans, polis... Evlerin çatılarında taş, demirler, bombalar var" dedi.



Metin Ak da, çok gürültülü bir patlama yaşandığını ifade ederek, "Deprem oluyor sandık. Sonra arkasından alev çıkınca patlama olduğunu anladık" diye konuştu.



Çok sayıda evin camları kırıldı

Afyonkarahisar'da patlamanın meydana geldiği askeri birliğin yakınındaki çok sayıda evin camları kırıldı, çatılarda hasar oluştu.

Özellikle Ataköy ve Kanlıca mahalleleri ile Kışlacık köyündeki evlerde hasar meydana geldi.



Kışlacık köyünde yaşayan Kadir Bahçe (63) patlama anıyla ilgili AA muhabirine verdiği bilgide, patlama sırasında yoğun bir ateş bulutu oluştuğunu, evlerin camlarının kırıldığını, çatılara askeri mühimmat parçaları düştüğünü söyledi.



Evinin çatısında dört ayrı noktada delik oluştuğunu belirten Bahçe, ''Bazı elektrik telleri koptu. Köyde elektriksiz evler var. Evlerin çatılarında büyük çukurlar var. Bir an önce hasar tespit çalışmalarının yapılmasını istiyoruz'' dedi.



YERLEŞİM YERLERİ UCUZ KURTULDU

Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'na bağlı 500'ncü İstihkam Ana Depo Komutanlığı Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası, Afyonkarahisar kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Büyük Taarruz'un gerçekleştiği Kocatepe'ye 20 kilometre mesafedeki kışla, merkeze bağlı 3 bin 500 nüfuslu Ataköy Mahallesi ile 1500 nüfuslu Kışlacık Köyü arasında bulunuyor. Kışlacık'a daha yakın olan kışla, Kocatepe sırtlarında bulunuyor. Patlama ve hemen ardından başlayan yangından sonra Kışlacık Köyü boşaltıldı ve bölgedeki enerji nakil hatları kesildi.



EVLER BOŞALTILDI

Vatandaşları araziye dağılmış el bombaları konusunda uyaran Bakan Eroğlu, "Vatandaşlarımız bu konuda dikkat etmeli. Hiçbir şekilde bunları görenler ellemesin ve emniyet güçlerine haber versin" dedi. Yeni bir patlamanın söz konusunu olmadığını, böyle bir tehlike bulunmadığını vurgulayan Bakan Eroğlu, "Kontrollü patlamalar yapılıyor. İkinci bir patlama riski yok. Uzman ekipleri araziye dağılmış el bombalarını topluyor. Tüm askeri uzmanlar arazide çalışıyor. Bombalar cephaneliğin yaklaşık 300-500 metre ilerisine kadar dağılmış durumda. Bölgeye yakın oturan vatandaşların evlerinde hasar var. Şu anda bölge boşaltıldı. Kontrollü patlamalar tamamlanıncaya kadar evlerine dönmelerine izin verilmeyecek. Bu vatandaşların zararları karşılanacak" diye konuştu.

