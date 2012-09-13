İşte 1.Lig’de 3.hafta hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 3. haftasında görev yapacak hakemler şunlar:
15 Eylül Cumartesi:
16.00 Kartalspor-Samsunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Karşıyaka-MKE Ankaragücü: Barış Şimşek
20.00 Manisaspor-Şanlıurfaspor: Özgüç Türkalp
20.00 Çaykur Rizespor-TKİ Tavşanlı Linyitspor: Koray Gençerler
16 Eylül Pazar:
15.30 Kayseri Erciyesspor-1461 Trabzon: Aytekin Durmaz
16.00 Boluspor-Göztepe: Ali Palabıyık
20.00 Denizlispor-Adana Demirspor: Hüseyin Sabancı
20.00 Torku Konyaspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Ferdi Uludağ
17 Eylül Pazartesi:
20.00 Adanaspor-Bucaspor: Mustafa Öğretmenoğlu