İstanbullulara kuvvetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün İstanbul dahil olmak üzere kuzeybatı kesimlerinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın'da) görülecek gök gürültülü sağanağın kuvvetli olması bekleniyor.

Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Açıklamada, Çanakkale'nin merkezi ile Bozcaada, Gökçeada, Biga, Çan, Gelibolu, Lapseki, Ezine ve Ayvacık ilçelerinde de gökgürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Balıkesir'in Gönen, Bandırma, Manyas, Erdek ve Marmara Adası'nda da kısa süreli kuvvetli gökgürültülü sağanak uyarısı yapılırken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği kaydedildi.