İstanbul'da iğrenç olay!

Polisin linçten son anda kurtardığı A.E., karakolda ifadesi alınıp 250 lira da ceza ödedikten sonra serbest bırakıldı. Köpeğin sahibinin şikâyetçi olması üzerine olay savcılığa intikal etti.

Radikal’in haberine göre; İstanbul Ataşehir’de yaşayan A.E., 15 Eylül günü apartmanın bodrum katında köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı. Polisin linçten son anda kurtardığı A.E., karakolda ifadesi alınıp 250 lira da ceza ödedikten sonra serbest bırakıldı. Köpeğin sahibinin şikâyetçi olması üzerine olay savcılığa intikal etti. A.E. ile aynı mahallede yaşamak istemeyen semt sakinleri, imza topluyor. Köpeğin bakıcısı Yusuf Aydoğduoğlu, “A.E., kaçmasını önlemek için köpeği battaniyeyle sarmıştı. Bulunduğumuz yerde kalabalığı fark eden polis gelip A.E.’yi suçüstü yakaladı. Köpek henüz bir hafta önce doğum yaptı ve dört yavrusu var. Köpeği elinden kurtardığımızda yaptığı ilk şey yavrularını emzirmek oldu. Özel mülküme girip köpeğe tecavüz eden bu adamdan davacıyım” derken mahalle sakinleri de bu kişiyle aynı yerde yaşamak istemediklerini belirtip imza topluyor.

Hayvanlara tecavüz suçu kabahatler hukuku kapsamında değerlendirildiğinden, ortalama 250 lira ceza kesiliyor. Başbakanlık tarafından hazırlanan ve Hayvan Hakları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapan tasarıda da hayvanlara tecavüzle ilgili bölüm yok. Yeni düzenlemeye tepkili olduklarını söyleyen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) avukatı Ahmet Kemal Şenpolat, “Para cezaları caydırıcı değil. Bu kişilerin iki-dört yıl hapisle yargılanmasını istiyoruz” diyor.