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İstanbul’da gözlerden uzak toplantı!

Başbakan Erdoğan’ın Kürt sorununun çözümü için akil adamların çalışmasını "Siz başlatın biz de destek verelim" diyerek desteklediği girişim dün İstanbul’da gözlerden uzak bir toplantı yaptı.

03 Eylül 2012 Pazartesi 10:45
İstanbul’da gözlerden uzak toplantı!

Vatan'ın haberine göre, Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği (GÜNSİAD), Diyarbakır Barosu, İnsan Hakları Derneği ve Mazlum-Der’in başlattığı girişim ilk toplantıyla yol haritası oluşturmaya başladı. 7 kişinin katıldığı belirtilen toplantıda yer alan isimler sürece zarar vermemek için açıklanmıyor. 

Diyarbakır Barosu Başkanı Emin Aktar, önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı bir toplantıyla kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı. GÜNSİAD Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu ise şöyle konuştu: “Bölgedeki süreçten ve ülkenin geldiği durumdan kaygı duyan sivil toplum kuruluşları kendi aramızda değerlendirmeler yaptık. Sonra aydınlar, insan hakları aktivistleri, yazarlar ve STK temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunduk. Böyle bir girişimi başlatacaksak hem hükümet hem de BDP çevresinin buna nasıl bakacağına dair bir ön temasta bulunalım dedik. Hem hükümetin hem de BDP’nin yetkili isimleriyle görüşerek duyduğumuz kaygıyı anlattım. İki taraftan da girişime sıcak bir yaklaşım olduğunu gördük. Sıcak yaklaşım görünce İstanbul’da da kimi STK temsilcileri, aydın ve yazarlarla toplantı yapalım dedik. “

O isimlerle temas yok

Bedirhanoğlu, girişimin basında adı geçen Güler Sabancı, Yaşar Kemal, Sezen aksu, Adalet Ağaoğlu, Orhan Pamuk, İshak Alaton ve Şivan Perver’le temaslarının olmadığını da söyledi.

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