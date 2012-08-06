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İstanbul’da elektrik çilesi başlıyor

BEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da 10 Ağustos’a kadar birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak.

06 Ağustos 2012 Pazartesi 10:10
İstanbul’da elektrik çilesi başlıyor

TRT'de yer alan habere göre, Bakırköy, Zeytinburnu, Çatalca, Fatih, Bağcılar, Güngören, Eyüp, Sultangazi ve daha birçok ilçede 13 saate varan kesintiler yapılacak.

BEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, kesinti programı şöyle:

6 AĞUSTOS PAZARTESİ 

Saat 09.00-17.00 arasında Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi Ahmet Yesevi ve Mevlana Caddesi, Barbaros Mahallesi.

Saat 09.00-16.00 arasında Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi, Birlik Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesi’nin bir kısmı.

Saat 07.00-19.00 arasında Güngören Güneştepe Mahallesi Güngören Caddesi 4, 225/4 sokaklar ve civarı.

7 AĞUSTOS SALI 

Saat 09.00-17.00 arasında Bağcılar Mahmutbey Caddesi Kaplan İş Merkezi, 13, 15, 16-A, 14, 11, 12. sokaklar ve civarı, Kazım Karabekir Mahallesi Pazaryolu Sokak.

Saat 09.00-17.00 arasında Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Akdeniz Sokak.

Saat 09.00-16.00 arasında Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Yolu No: 147148, 2495. Sokak No: 34, 2494. Sokak, 2500. Sokak, Atatürk Bulvarı No: 39 ve civarı.

Saat 09.00-16.00 arasında Eyüp Çırçır Mahallesi, Uludağ Caddesi Betül, Sevimli, Sevda ve Zuhal Sokak.

Saat 09.00-18.00 arasında Sarıyer Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi ve civar sokaklar.

8 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 

Saat 09.00-17.00 arasında Bağcılar Barbaros Mahallesi, Ahmet Yesevi Caddesi, Kazım Karabekir Mahallesi.

Saat 09.00-17.00 arasında Esenler Havaalanı Mahallesi Göral Sokak, Görenek Sokak, Gürsel Sokak ve civarı. I Saat 09.00-16.00 arasında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi. 

Saat 09.00-16.00 arasında Eyüp Akşemsettin Mahallesi Alperen Caddesi Vural Sokak, Işık Konutları, Tekel Blokları, Billur Blokları ve civarı.

09.00-15.00 arasında Esenyurt Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi’nin bir kısmı.

08.00-21.00 arasında Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi Millet, Umman, Güvercin, Orkide, Yakut, Gülibrişim, Gençlik, Taşkın, Ulus, Oğuzhan, Gülen, Bahadır, Kandilli, Mihriban, Bozkurt sokaklar.

9 AĞUSTOS PERŞEMBE 

09.00-17.00 arasında Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi, Yenigün Mahallesi Bakırköy Caddesi.

09.00-17.00 arasında Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Karadeniz Sokak.

09.00-16.00 arasında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi.

09.00-16.00 arasında Gaziosmanpaşa Şemsipaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı.

09.00-18.00 arasında Sarıyer Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi ve civar sokaklar.

09.00-15.00 arasında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, 20. Cadde ve civarı.


10 AĞUSTOS CUMA 

09.00-17.00 arasında Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi Bakırköy Caddesi, Yenigün Mahallesi.

09.00-17.00 arasında Esenler Havaalanı Mahallesi Göral, Gurbet, Giden Sokak ve civarı.

09.00-16.00 arasında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Cebeci Caddesi.

09.00-16.00 arasında Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi ve Gazi Caddesi’nin bir kısmı.

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