İstanbul’a iki iyi bir kötü haber

Şişhane Meydan’daki Okçu Musa Caddesi ile Karaköy’deki Bankalar Caddesi’nin asfalt, kaldırım ve alt yapı çalımaları nedeniyle 2 ay kapalı kalacağını açıklayan İBB, Kadıköy-Kabataş vapur sefer sürelerinin iş başlangıç ve bitiş saatlerinde 20 dakikaya diğer saatlerde ise yarım saate düşürüldüğünü açıkladı. Ayrıca bayram tatili dönüşü nedeniyle Aksaray-Havalimanı hattında hafif metro seferleri 02.00’a kadar uzatıldı.

İBB’den yapılan yazılı açıklamada Beyoğlu’nun en önemli meydan ve caddelerinden oluşan Bankalar Caddesini alt yapısını yenilerek modern bir yaşam ve ulaşım alanına kavuşmasının amaçlandığı belirtilerek şöyle denildi :

ŞİŞHANE VE KARAKÖY’DEKİ 2 CADDE 2 AY KAPALI

Caddeler de ilk olarak İSKİ atık su ve yağmur suyu hatları yenilenilerek, üstyapısında da modern tretuvar düzenlemesi ve özürlülere uygun hale getirilecek, asfalt yenileme çalışması yapılacak. İki aşamada yapılacak çalışmalar nedeniyle Beyoğlu Okçu Musa Caddesi ve Bankalar Caddesi 27.08.2012 Pazartesi tarihinden itibaren 60 gün süreyle trafiğe kapatılacak. İlk etapta Okçu Musa Caddesi; Şişhane Meydanı’ndan Şair Ziya Paşa Caddesi’ne kadar olan kısım 60 gün süre ile araç trafiğine kapatılarak, trafik akışı Büyük Hendek Caddesi üzerinden, Şair Ziya Paşa Caddesi’ne dönüşle Bankalar Caddesine bağlantı şeklinde sağlanacak. İkinci etapta Bankalar Caddesi; Şair Ziya Paşa Caddesinden Karaköy Meydanına kadar olan kısım trafiğe kapatılarak, trafik akışı yine Büyük Hendek Caddesi üzerinden, Şair Ziya Paşa Caddesi’ne dönüşle Okçu Musa Caddesi üzerinden Şişhane Meydanına ring şeklinde sağlanacak. Yeni düzenleme ile Okçu Musa ve Bankalar Caddesi toplamında 650 m caddenin altyapı hatları yenilenecek, 3000 m2 kaldırım düzenlemesi, 5000 m2 asfalt yenilemesi yapılacak. Projenin son bölümünde Karaköy Meydanında 2000 m2 lik yeni bir düzenleme yapılacak.

KADIKÖY - KABATAŞ SEFERLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

İBB’den yapılan yazılı açıklamada Kadıköy-Kartal metro hattını kullanan yolcular için Kabataş - Kadıköy seferlerinin yeniden düzenlendiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: Kartal - Kadıköy arasını 32 dakikaya indiren metro hattıyla Kadıköy’e ulaşan İstanbullular Şehir Hatları’nın vapur ve motor seferleriyle Eminönü, Karaköy, Beşiktaş ve Kabataş gibi aktarma merkezlerine ulaşarak daha rahat seyahat planlaması yapılabilecek. Şehir Hatları’nın Eminönü, Karaköy, Beşiktaş vapur seferlerinin yanı sıra Kabataş’tan düzenlenen yoğun motor seferleri İstanbulluları Kadıköy’de metro hattıyla buluşturacak. 27 Ağustos’ta başlayacak olan seferler, yoğunluk zirve yaptığı 07.00 -10.00 ile 17.00 - 20.40 saatlerinde 20 dakika, 10.00 - 17.00 saatlerindeki düşük yoğunlukta da 30 dakika aralıklarla gerçekleştirilecek. Pazar hariç haftanın altı günü karşılıklı 66 seferin yapılacağı Kabataş - Kadıköy hattında düzenlenen seferler metro, füniküler, tramvay ve İETT hatlarında elektronik biletle aktarma yapılacak.

BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ İÇİN METRO 02.00’A KADAR AÇIK

İBB’nin açıkladığı bir diğer haber ise bayram tatili dönüşü nedeniyle Aksaray-Havalimanı hattında hafif metro seferlerinin 23.08.2012 Perşembe gecesi itibariyle 26.08.2012 Pazar gecesi saat 02.00’a kadar uzatıldığı oldu. Dört gün boyunca 02.00 kadar uzatılan seferler, Aksaray’dan ve Havalimanı’ndan 00.00’dan sonra karşılıklı olarak 15 dakika aralıklarla yapılacak.

DHA