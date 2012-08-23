Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

İstanbul’a iki iyi bir kötü haber

Tatil dönüşleri nedeniyle Aksaray-Havalimanı hattında hafif metro seferleri 02.00’a kadar uzatıldı.

23 Ağustos 2012 Perşembe 16:55
İstanbul’a iki iyi bir kötü haber

Şişhane Meydan’daki Okçu Musa Caddesi ile Karaköy’deki Bankalar Caddesi’nin asfalt, kaldırım ve alt yapı çalımaları nedeniyle 2 ay kapalı kalacağını açıklayan İBB, Kadıköy-Kabataş vapur sefer sürelerinin iş başlangıç ve bitiş saatlerinde 20 dakikaya diğer saatlerde ise yarım saate düşürüldüğünü açıkladı. Ayrıca bayram tatili dönüşü nedeniyle Aksaray-Havalimanı hattında hafif metro seferleri 02.00’a kadar uzatıldı. 

İBB’den yapılan yazılı açıklamada Beyoğlu’nun en önemli meydan ve caddelerinden oluşan Bankalar Caddesini alt yapısını yenilerek modern bir yaşam ve ulaşım alanına kavuşmasının amaçlandığı belirtilerek şöyle denildi : 

ŞİŞHANE VE KARAKÖY’DEKİ 2 CADDE 2 AY KAPALI 

Caddeler de ilk olarak İSKİ atık su ve yağmur suyu hatları yenilenilerek, üstyapısında da modern tretuvar düzenlemesi ve özürlülere uygun hale getirilecek, asfalt yenileme çalışması yapılacak. İki aşamada yapılacak çalışmalar nedeniyle Beyoğlu Okçu Musa Caddesi ve Bankalar Caddesi 27.08.2012 Pazartesi tarihinden itibaren 60 gün süreyle trafiğe kapatılacak. İlk etapta Okçu Musa Caddesi; Şişhane Meydanı’ndan Şair Ziya Paşa Caddesi’ne kadar olan kısım 60 gün süre ile araç trafiğine kapatılarak, trafik akışı Büyük Hendek Caddesi üzerinden, Şair Ziya Paşa Caddesi’ne dönüşle Bankalar Caddesine bağlantı şeklinde sağlanacak. İkinci etapta Bankalar Caddesi; Şair Ziya Paşa Caddesinden Karaköy Meydanına kadar olan kısım trafiğe kapatılarak, trafik akışı yine Büyük Hendek Caddesi üzerinden, Şair Ziya Paşa Caddesi’ne dönüşle Okçu Musa Caddesi üzerinden Şişhane Meydanına ring şeklinde sağlanacak. Yeni düzenleme ile Okçu Musa ve Bankalar Caddesi toplamında 650 m caddenin altyapı hatları yenilenecek, 3000 m2 kaldırım düzenlemesi, 5000 m2 asfalt yenilemesi yapılacak. Projenin son bölümünde Karaköy Meydanında 2000 m2 lik yeni bir düzenleme yapılacak. 

KADIKÖY - KABATAŞ SEFERLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ 

İBB’den yapılan yazılı açıklamada Kadıköy-Kartal metro hattını kullanan yolcular için Kabataş - Kadıköy seferlerinin yeniden düzenlendiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: Kartal - Kadıköy arasını 32 dakikaya indiren metro hattıyla Kadıköy’e ulaşan İstanbullular Şehir Hatları’nın vapur ve motor seferleriyle Eminönü, Karaköy, Beşiktaş ve Kabataş gibi aktarma merkezlerine ulaşarak daha rahat seyahat planlaması yapılabilecek. Şehir Hatları’nın Eminönü, Karaköy, Beşiktaş vapur seferlerinin yanı sıra Kabataş’tan düzenlenen yoğun motor seferleri İstanbulluları Kadıköy’de metro hattıyla buluşturacak. 27 Ağustos’ta başlayacak olan seferler, yoğunluk zirve yaptığı 07.00 -10.00 ile 17.00 - 20.40 saatlerinde 20 dakika, 10.00 - 17.00 saatlerindeki düşük yoğunlukta da 30 dakika aralıklarla gerçekleştirilecek. Pazar hariç haftanın altı günü karşılıklı 66 seferin yapılacağı Kabataş - Kadıköy hattında düzenlenen seferler metro, füniküler, tramvay ve İETT hatlarında elektronik biletle aktarma yapılacak. 

BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ İÇİN METRO 02.00’A KADAR AÇIK 

İBB’nin açıkladığı bir diğer haber ise bayram tatili dönüşü nedeniyle Aksaray-Havalimanı hattında hafif metro seferlerinin 23.08.2012 Perşembe gecesi itibariyle 26.08.2012 Pazar gecesi saat 02.00’a kadar uzatıldığı oldu. Dört gün boyunca 02.00 kadar uzatılan seferler, Aksaray’dan ve Havalimanı’ndan 00.00’dan sonra karşılıklı olarak 15 dakika aralıklarla yapılacak.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim