İstanbul Üniversitesi sahaya indi

Yeni sezon öncesi ilk çalışmasını Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Salonu'nda antrenör Aydın Oğuz yönetiminde gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi'nin antrenmanını, İstanbul Üniversitesi Basketbol Gönüllüleri Derneği İcra Kurulu Başkanı Işık Eyigüngör de izledi.





Antrenör Aydın Oğuz, gelecek hafta Kayseri'de yapılacak Play-Out maçlarına hazırlandıklarını aktarırken, ''İspanya Milli Takımı'nın oyuncusu Anna Montanna ile birlikte yeni transferlerimiz Nilay Yiğit Kartaltepe, Nazlı Güler ve Tuğba Palazoğlu'yla takımımızı güçlendirdik. Kayseri'de ilk sırayı almayı planlıyoruz. Bunu da başaracak güçte olduğumuzu biliyorum ve oyuncularıma güveniyorum'' ifadelerini kullandı.





İstanbul Üniversitesi Basketbol Gönüllüleri Derneği İcra Kurulu Başkanı Işık Eyigüngör ise yaptığı konuşmada, ''Yeni sezonun hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sizlerin başarılı olabilmesi için, tüm maddi ve manevi imkanlarımızı seferber etmek için arkadaşlarımla birlikte burada olmaktan son derece mutluyuz. Takımımızın Kayseri'de başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Ardından Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Kupası'nda da başarılı olup, Avrupa kupalarına katılmayı planlıyoruz. Transfer ettiğimiz üç yabancı oyuncu İra Osipova, Essence Carson ve Jessica Davenport da önümüzdeki günlerde aramıza katılacaklar'' şeklinde konuştu.