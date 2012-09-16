İstanbul Üniversitesi ’’devam’’ dedi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde yer alacak 2 takımın belirleneceği Play-Out Grubu maçında Göre Belediyesi, İstanbul Üniversitesi'ne 89-52 yenildi.
3 gün süren maçlarda 3 galibiyet alan İstanbul Üniversitesi, bu karşılaşmalardan toplam 6 puan alarak, Türkiye Kadınlar Basketbol Birinci Ligi'ne çıktı.
İstanbul Üniversitesi: 89 - Göre Belediyesi: 52
Salon: Kadir Has
Hakemler: Aytuğ Ekti, Aytuğ Köselerli, Murat Ciner
İstanbul Üniversitesi: Emine 8, Bahar 5, Esra 10, Nilay 11, Didem 10, Nazlı 14, Montana 8, Kübra 10, Miray 4, Mehtap 4, Betül 5
Göre Belediyesi: Hanife 2, Tuğba 4, Ebru 8, Şirin, Gülnur 11, Nilüfer 11, Deniz 9, Merve 3, Eren 4, Büşra, Büse
1. Periyot: 21-16
Devre: 45-22
3. Periyot: 64-34