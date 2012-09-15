İstanbul Üni. fark attı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde yer alacak 2 takımın belirleneceği play-out grubu maçında, İstanbul Üniversitesi, Burhaniye Belediyesi'ni 99-52 mağlup etti.
İstanbul Üniversitesi: 99 - Burhaniye Belediyesi: 52
Salon: Kadir Has
Hakemler: Erman Erdemli, Altuğ Köselerli, Murat Ciner
İstanbul Üniversitesi: Bahar 6, Esra 8, Nilay 7, Miray 4, Betül Kalfali 11, Nazlı 16, Montana 9, Kübra 18, Didem 3, Mehtap 8, Betül Erkoyuncu 9
Burhaniye Belediyesi: Cansu 6, Mihriban 2, Dicle, Şafak, Cansu 2, Cevriye 16, Hande 22, Özgün 4, Aylin, Ilgın
1. Periyot: 26-14
Devre: 47-29
3. Periyot: 79-34