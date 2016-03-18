İstanbul Ümraniyede Bir Anaokulunda Yangın Çıktı başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Trt Haber kanalında 18 Mart 2016 Cuma günü yayınlanan Sıcak Haber adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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İstanbul Ümraniyede Bir Anaokulunda Yangın Çıktı