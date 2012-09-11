İstanbul TED’den 2, Yalova’dan 1 galibiyet

İstanbul TED, Güney Kıbrıs Rum kesiminde yapılan maçlarda, ev sahibi ekip Mavrommatis Ayiou Pavlou ve İsrail takımı Hapoel Ironi Nazareth'i 3-2 yendi. Avusturya ekibi Walter Wels'e ise 3-0 yenildi.





Yalova Belediyesi Gençlik Spor ise Bosna Hersek'te yapılan karşılaşmalarda Evagoras Lakatamias'ı 3-0 yenerken Zhovlia Ukraine'e 3-1 ve ev sahibi ekibi Aladza'ya 3-2 mağlup oldu.





2. tur maçları 6-7 Ekim'de





ETTU Cup'ta 2. tur karşılaşmaları 6-7 Ekim tarihlerinde oynanacak.





İstanbul TED, İspanya'da oynanacak maçlarda, Cajasur Priego, Diddeleng (Lüksemburg), Warta Göteborg (İsviçre) takımlarıyla karşılaşacak.





Yalova Belediye Gençlik Spor ise Danimarka'da ev sahibi takımı Copenhagen, Enjoy Deplov Taverzo (Hollanda) ve Yronii Givatayim (İsrail)ile mücadele edecek.





Kadınlarda ilk maçına çıkacak Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de karşılaşma programı belli oldu.





Kupaya 2. turdan başlayacak Bursa temsilcisi, 6-7 Ekim tarihlerinde İtalya'da Kazan (Rusya), Tennistavola Zeus (İtalya) ve Carinthiawinds-Villacher (Avusturya) ile maç yapacak



