İstanbul Sultanahmet Saldırısı İle İlgili İddianame Tamamlandı başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan 24 Tv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Moderatör adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan İstanbul Sultanahmet Saldırısı İle İlgili İddianame Tamamlandı başlığıyla verilen haber, 24 Tv kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak İstanbul Sultanahmet Saldırısı İle İlgili İddianame Tamamlandı başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



İstanbul Sultanahmet Saldırısı İle İlgili İddianame Tamamlandı.