İstanbul Şişli'de Suriyeli Bir Kadının Çantası Çalındı başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan 24 Tv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Moderatör adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan İstanbul Şişli'de Suriyeli Bir Kadının Çantası Çalındı başlığıyla verilen haber, 24 Tv kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak İstanbul Şişli'de Suriyeli Bir Kadının Çantası Çalındı başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



İstanbul Şişli'de Suriyeli Bir Kadının Çantası Çalındı.