İstanbul Narkotik Şube Md. Elipleri Esenyurt'taki Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon Yaptı başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan 24 Tv kanalında 17 Mart 2016 Perşembe günü yayınlanan Moderatör adlı programdan alınmıştır.



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İstanbul Narkotik Şube Md. Elipleri Esenyurt'taki Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon Yaptı.