İstanbul'da Üst Geçitteki Yoğunluk İsyan Ettirdi, Yayalar E - 5 Karayolundan Yolun Karşısına Geçti başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Cnn Türk kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Ana Haber adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan İstanbul'da Üst Geçitteki Yoğunluk İsyan Ettirdi, Yayalar E - 5 Karayolundan Yolun Karşısına Geçti başlığıyla verilen haber, Cnn Türk kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak İstanbul'da Üst Geçitteki Yoğunluk İsyan Ettirdi, Yayalar E - 5 Karayolundan Yolun Karşısına Geçti başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



İstanbul'da Üst Geçitteki Yoğunluk İsyan Ettirdi, Yayalar E - 5 Karayolundan Yolun Karşısına Geçti.