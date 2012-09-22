İstanbul'da TV kanalına silahlı saldırı

Beyaz TV'de canlı yayınlanan 'Dinamit' adlı programda Latif Şimşek, yazar Rasim Ozan Kütahyalı ve Ümit Zileli 'Balyoz Davası'nı masaya yatırdı. Kararların hararetli şekilde tartışıldığı sıralarda, Fulya'daki Beyaz TV binası önüne bir cipin geldiği, aracın ön koltuğunda oturan şahsın silahını çekerek peşpeşe ateş ettiği, arka koltukta oturanların ise "Yaşasın Cumhuriyet" diye bağırdıkları iddia edildi. Cip olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine gelen polis ekipleri, ne boş kovan bulabildi ne de binada mermi izine rastladı. Konuyla ilgili konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, "Bizler yayındaydık. Yayın sırasında Balyoz Davası ile ilgili sert çıkışım oldu. Bu generallerin Türk milletine karşı davrandığını, Türk milletinin çoğunluğunun onları mahkum ettiğini, değerlerine saldırdığını söyledim. 10 dakika sonra da silah sesleri duyuldu. Ardından ekibimiz ne olup bittiğini öğrenmek için soluğu dış kapının önünde aldı" dedi.



Stüdyonun basılacağını düşünerek önlem aldıklarını belirten Kütahyalı, "Güvenlikçi arkadaşlar, bir ciple Beyaz TV binasına gelen kişilerin bir şarjör mermiyi ateşlediğine şahit olmuş. Silahlarla, yasadışı yöntemlerle bizi sindirmeye çalışıyorlar. Bunları söylerken de sesler geldi. Gelen tehdit telefonlarının haddi hesabı yok. Cumhuriyeti bu şekilde kurtaracaklarını sanıyorlar. Oysa Cumhuriyet hepimizin. Bizim mücadele ettiğimiz kafa bu kafadır" diye konuştu.



Latif Şimşek ise "Güvenlikçi arkadaşlar görmüş. Havaya ateş açarak kaçmışlar, aracın arkasından da 'Yaşasın Cumhuriyet' diye bağırdılar" şeklinde konuştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Beyaz TV'nin girişinde güvenlik önlemleri artırıldı.