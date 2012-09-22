Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

İstanbul'da TV kanalına silahlı saldırı

Beyaz TV binası önüne bir cipin geldiği, aracın ön koltuğunda oturan şahsın silahını çekerek peşpeşe ateş ettiği, arka koltukta oturanların ise "Yaşasın Cumhuriyet" diye bağırdıkları iddia edildi.

22 Eylül 2012 Cumartesi 10:07
İstanbul'da TV kanalına silahlı saldırı

Beyaz TV'de canlı yayınlanan 'Dinamit' adlı programda Latif Şimşek, yazar Rasim Ozan Kütahyalı ve Ümit Zileli 'Balyoz Davası'nı masaya yatırdı. Kararların hararetli şekilde tartışıldığı sıralarda, Fulya'daki Beyaz TV binası önüne bir cipin geldiği, aracın ön koltuğunda oturan şahsın silahını çekerek peşpeşe ateş ettiği, arka koltukta oturanların ise "Yaşasın Cumhuriyet" diye bağırdıkları iddia edildi. Cip olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, ne boş kovan bulabildi ne de binada mermi izine rastladı. Konuyla ilgili konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, "Bizler yayındaydık. Yayın sırasında Balyoz Davası ile ilgili sert çıkışım oldu. Bu generallerin Türk milletine karşı davrandığını, Türk milletinin çoğunluğunun onları mahkum ettiğini, değerlerine saldırdığını söyledim. 10 dakika sonra da silah sesleri duyuldu. Ardından ekibimiz ne olup bittiğini öğrenmek için soluğu dış kapının önünde aldı" dedi.

Stüdyonun basılacağını düşünerek önlem aldıklarını belirten Kütahyalı, "Güvenlikçi arkadaşlar, bir ciple Beyaz TV binasına gelen kişilerin bir şarjör mermiyi ateşlediğine şahit olmuş. Silahlarla, yasadışı yöntemlerle bizi sindirmeye çalışıyorlar. Bunları söylerken de sesler geldi. Gelen tehdit telefonlarının haddi hesabı yok. Cumhuriyeti bu şekilde kurtaracaklarını sanıyorlar. Oysa Cumhuriyet hepimizin. Bizim mücadele ettiğimiz kafa bu kafadır" diye konuştu.

Latif Şimşek ise "Güvenlikçi arkadaşlar görmüş. Havaya ateş açarak kaçmışlar, aracın arkasından da 'Yaşasın Cumhuriyet' diye bağırdılar" şeklinde konuştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Beyaz TV'nin girişinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim