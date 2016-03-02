İstanbul'da polis denetimleri

İstanbul'daki denetimlerde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 35 kişiden 5'i tutuklandı.



İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 22-29 Şubat'ta asayiş, sahtecilik ve narkotik olaylarına yönelik çalışma yaptı.



Ekipler, sahtecilikten 1, kablo hırsızlığından 3, ruhsatsız tabanca bulundurmaktan 2, diğer suçlardan 2 ve haklarında arama kararı bulunan 27 olmak üzere 35 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde ve adreslerine yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 11 mermi, 2 şarjör ile 1 sahte kimlik bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 kişiden 5'i tutuklandı.