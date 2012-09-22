İstanbul’da kazanan yok

Ligin 5. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor sahasında Orduspor'u konuk etti. Karşılaşama 1-1 sona erdi.





İlk yarıda ev sahibi ekibinden Ekrem Ekşioğlu'u 21. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.





İstanbul Büyükşehir Beldiyespor'un eksik kalmasıyla Orduspor ataklarını sıklaştırsada aradğı golü bulamadı.





Maçın ikinci yarsında ise geçen haftanın yıldızı Pierre Webo yine sahaneye çıktı ve 60. dakikada İstanbul Büyükşehir Beldiyespor'u öne geçiren golü kaydetti.





Konuk ekibin bu gole karşılığı ise hemen 2 dakika sonra Bogdan Stancu'dan geldi. Böylece Orduspor 62. dakikada durumu 1-1'e getirdi.





Orduspor son dakikalarda 10 kişi kalan rakibine karşı baskı kursada karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.





İstanbul Büyükşehir Beldiyespor bu sonuçla puanını 8'e çıkarırken, Orduspor ise puanını 9'a yükseltti.





Detaylar birazdan...



