İstanbul’da kadın futbolu toplantısı

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kavacık'ta, 2012-2013 sezonu Kadınlar 1. ve 2. Futbol Ligi'nin başlangıcı öncesinde gerçekleştirilecek toplantıya bu liglerde yer alacak tüm kulüplerin yönetici ve teknik direktörleri davet edilecek.





Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın da katılacağı toplantıda kadın futbolu gelişim projeleri ve lig statüleriyle ilgili değişiklikler Kadın Futbolu Müdürü Dr. Erden Or, kadın milli takımlar misyonu ise Kadın Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Ogün Temizkanoğlu tarafından katılımcı antrenör ve yöneticilere aktarılacak. Kadın futbolunda psikolojik yaklaşım ve iletişim başlıklı bölümlerin de bulunduğu toplantıda, saha çalışma örnekleri de uygulamalı olarak antrenörlere sunulacak. 23 Eylül'de tamamlanacak kulüp toplantısının devamında Kız Futbol Eğitim Merkezleri (KFEM) projesinde yer alacak kulüp antrenörlerine özel bir oturum düzenlenecek ve saha çalışmaları gerçekleştirilecek. KFEM projesiyle ilgili oturum 24 Eylül'de son bulacak.