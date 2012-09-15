İstanbul’da bisiklet şöleni

Salcano MTB Cup serisinin son yarışı ile Dağ Bisikleti Balkan Şampiyonası, aynı anda, Arnavutköy Devlet Hastanesi arkasında bulunan 4 kilometrelik parkurda yapılacak.





Salcano MTB Cup Grand Finali'ne her kategoride sporcu katılabilecek ve milli takım adına yarışacak sporcular sadece Balkan Şampiyonası klasmanında değerlendirilecek.





Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu, iki yarış hakkında yaptığı açıklamada, ''Salcano MTB Cup, Türk ve Balkan bisikletine yeni bir heyecan kattı. Dağ Bisikleti Balkan Şampiyonası'na Türkiye'de ev sahipliği yapmaktan ayrı bir onur duyuyorum. Türk sporcuların bu yarışta kürsüye çıkacağına inanıyorum. Ancak önce kaliteli, katılımı yüksek ve centilmen bir yarış olmasını diliyorum'' ifadesini kullandı.