’İstanbul Challenger’ tenis turnuvası başladı

Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü kortlarında 16 Eylül'e dek sürecek toplam 100 bin dolar para ödüllü uluslararası 'American Express-İstanbul Challenger' tenis turnuvasının ilk tur elemelerinde mücadele eden Türk sporculardan Muhammet Haylaz, Makedonyalı Goran Tosic karşısında ilk seti 6-3 alırken, rakibinin sakatlığı nedeniyle maçtan çekilmesiyle bir üst tura geçmeye hak kazandı.





Türk sporcular Barkın Yalçınkale, Mustafa Gençsoy, Sefa Suluoğlu ve Onur Kargın ise ilk turda elendi.





Turnuvaya yarın eleme turu maçlarıyla devam edilecek.