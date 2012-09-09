İstanbul Challenger’da ana tablo maçları başlıyor





Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü kortlarında yapılan 75 bin dolar ödüllü ''American Express-İstanbul Challenger'' tenis turnuvasının ilk iki gününde eleme maçları yapıldı.

Türk sporcular Ergün Zorlu, Barkın Yalçınkale, Mustafa Gençsoy, Sefa Suluoğlu ve Onur Kargın ilk turda elenirken, Muhammet Haylaz ise ikinci turda İngiliz Sean Thornley'e mağlup olarak turnuvaya veda etti.





Organizasyonda yarın başlayacak ana tablo maçlarında Türk sporcular Marsel İlhan, Efe Yurtaçan, Haluk Akkoyun, Durukan Durmuş ve Barış Ergüden mücadele edecek.

Turnuva, 64.defa düzenleniyor.