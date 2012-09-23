İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Avrupa yolcusu

Romanya'da düzenlenen Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda ev sahibi ülkenin Stinta Explorari takımını 3-0 yenerek kupayı kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Çalenç Kupası'na katılma hakkını elde etti.
Baia Mare kentindeki organizasyonda İstanbul temsilcisi, ev sahibini 25-18, 25-16 ve 25-16'lık setlerle mağlup etti.
İlk maçında da Sırbistan'ın Partizan Elektromo takımını 3-1 yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Stinta Explorari'yi de 3-0 yenerek kupayı kazandı.
İstanbul ekibi, böylece Türkiye'yi Avrupa Erkekler Çalenç Kupası'nda temsil etmeye hak kazandı.