İstanbul'a turist yağıyor

İstanbul İl Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre Ocak-Ağustos döneminde gelen turist sayısı yüzde 17.8 artışla 6 milyon 148 bine yükseldi. Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) Başkanı Timur Bayındır, sene sonunda 10 milyon hedefine çok yaklaşılacağını söyledi. Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından olan Antalya ise bu sene geçen senenin rakamlarına ulaşamadı.



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Ağustos ayında yaşanan yüzde 28.9’luk artışla birlikte sekiz ayın sonunda İstanbul’a gelen turist sayısı 6 milyon 148 bine ulaştı. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 5 milyon 217 bin kişi seviyesindeydi. Rakiplerine göre fiyatların düşük olması, giderek artan kongre ve konferanslar ile Arap dünyasının yoğun ilgisi İstanbul’u turist sayısında adım adım 10 milyona yaklaştırıyor. Ocak-Ağustos döneminde İstabul’a gelen turist sayısı 2011 ile karşılaştırıldığında en büyük artışın Libya’da yaşandığı görülüyor. Bu ülkeden Türkiye’ye gelenlerin sayısı yüzde 716 artışla 131 bin 269’a çıktı. Talimhane Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Lucis Global Başkan Yardımcısı İsmet Öztanık, “Bu sene İstanbul’un düşük sezonda en büyük şansı Libya oldu” dedi.(HÜRRİYET)