İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Salih Mirzabeyoğluna Beraat Kararı Verdi başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan A Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Ajans Gün Sonu adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Salih Mirzabeyoğluna Beraat Kararı Verdi