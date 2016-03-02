İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, İBDA/C davasından hükümlüyken talebi üzerine yeniden yargılanmasına karar verilerek tahliye edilen, kamuoyunda ''Salih Mirzabeyoğlu'' olarak tanınan Salih İzzet Erdiş ile Sadettin Ustaosmanoğlu''nun beraatine karar verdi
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, İBDA/C davasından hükümlüyken tal
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, İBDA/C davasından hükümlüyken talebi üzerine yeniden yargılanmasına karar verilerek tahliye edilen, kamuoyunda 'Salih Mirzabeyoğlu' olarak tanınan Salih İzzet Erdiş ile Sadettin Ustaosmanoğlu'nun beraatine karar verdi
02 Mart 2016 Çarşamba 14:28