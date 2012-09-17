İşsizlik oranında düşüş sürüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Haziran ayında işsizlik oranı 1.2 puan azalışla yüzde 8'e geriledi.
İşsizlik oranı Mayıs ayında yüzde 8.2'yle 2001 krizinden beri en düşük düzeye inmişti.
Kentsel yerlerde işsizlik oranı 1.6 puanlık azalışla yüzde 10, kırsal yerlerde ise 0.6 puanlık azalışla yüzde 4.3 olarak gerçekleşti.
İşsizlik yüzde 8'e indi
İşsizlik oranı Haziran ayında yüzde 8'e geriledi.
17 Eylül 2012 Pazartesi 10:00
İşsizlik oranında düşüş sürüyor.