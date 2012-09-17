İşsizlik yüzde 8'e indi

İşsizlik oranında düşüş sürüyor.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Haziran ayında işsizlik oranı 1.2 puan azalışla yüzde 8'e geriledi.



İşsizlik oranı Mayıs ayında yüzde 8.2'yle 2001 krizinden beri en düşük düzeye inmişti.



Kentsel yerlerde işsizlik oranı 1.6 puanlık azalışla yüzde 10, kırsal yerlerde ise 0.6 puanlık azalışla yüzde 4.3 olarak gerçekleşti.