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İşsiz kalan aileye maaş verilecek

Aile Danışma Merkezleri’nin aileleri bir arada tutmak için hazırladığı proje hayata geçirildi. Projenin en önemli ayağı ise, ailede son çalışan kişi de işten çıkarılmışsa, işsiz kalan aile üyesine maaş bağlanması.

07 Eylül 2012 Cuma 12:21
İşsiz kalan aileye maaş verilecek

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı Aile Danışma Merkezleri'nin açılmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.

Aile Danışma Merkezleri'ndeki uzmanlar, yeni evlenecek kişilere, ailevi sorunları olanlara ve anne-babalara çocuklarını nasıl eğitmeleri gerektiği konusunda da yardımcı olacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, merkezlerin öncelikli hedefi aile içindeki sorunları çözmek. Eşler arasında iletişim sorunlarına yol açan problemlere çözüm aranacak.

 

Bugün gazetesinde yer alan habere göre, danışma merkezlerinde aile üyelerinin ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesine çalışılacak.

Örneğin ailede tek kişi çalışıyorsa, bu kişi de işten çıkarılırsa aileye en kısa zamanda maaş bağlanacak. Ardından da işten çıkarılan aile üyesinin tekrar istihdam edilmesi noktasında yardımcı olunacak.

ARABULUCU AİLELER
Öte yandan merkezler, evlenmek isteyen çiftlere de rehberlik ve danışma hizmetleri verecek. Bu sayede evliliklerin boşanmalara giden süreçlerinde bir nevi önüne geçilmeye çalışılacak. Boşanmak isteyenlere ise aileleri arabuluculuk yapacak.

ŞİDDET GÖREN DAVA AÇARSA, AVUKAT BAKANLIK'TAN
Aile Danışma Merkezleri'nin en önemli görevlerinden biri de aile içi şiddetin önüne geçmek olacak. Yetkililer şiddet söz konusu olduğunda merkezlerde çiftlere rehberlik ve danışmanlık hizmeti verileceğini açıkladı. Hangi taraf şiddet gördüyse, bakanlık bu kişinin yanında yer alarak bu bireye dava açması yönünde telkinde bulunacak. Eğer kişi dava açarsa, davanın ücretini ve avukatlığını Bakanlık üstlenerek bireyin hakkını savunacak.

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