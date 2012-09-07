İşsiz kalan aileye maaş bağlanacak

Merkezlerin esas amacı aileyi bir arada tutmak için gereken rehberlik ve psikolojik hizmeti vermek. Projenin en önemli ayağı ise, ailede tek kişi çalışıyor ve o da işten çıkarılmışsa kişiye hemen bir maaş bağlanması.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı Aile Danışma Merkezleri'nin açılmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.



Bakanlık yetkilileri sağlıklı bir toplum için öncelikle ailenin ele alınması gerektiğini ve bu merkezlerde aileyi bir arada tutmak için gerekli rehberlik ve psikolojik hizmet verileceğini söyledi.



Aile danışma merkezlerindeki uzmanlar yeni evlenecek kişilere, ailevi sorunları olanlara, anne ve babalara çocuklarını nasıl eğitmeleri gerektiği konusunda da yardımcı olacak.



ÇÖZÜM ARANACAK



Bakanlıktan alınan bilgiye göremerkezlerin öncelikli hedefi aile içindeki sorunları çözmek. Eşler arasında iletişim sorunlarına yol açan problemlere çözüm aranacak. Danışma merkezlerinde aile üyelerinin ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesine çalışılacak.



Örneğin ailede tek kişi çalışıyorsa, bu kişi de işten çıkarılırsa aileye en kısa zamanda maaş bağlanacak. Ardından da işten çıkarılan aile üyesinin tekrar istihdam edilmesi noktasında yardımcı olunacak.



ARABULUCU AİLELER

Öte yandan merkezler evlenmek isteyen çiftlere de rehberlik ve danışma hizmetleri verecek. Bu sayede evliliklerin boşanmalara giden süreçlerinde bir nevi önüne geçilmeye çalışılacak. Boşanmak isteyenlere ise aileleri arabuluculuk yapacak.



Merkezde ayrıca boşanmış çiftlerin çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği de öğretilecek. Anne ve babadan birinin olmadığı ailelere ise psikolojik destek hizmeti verilecek.



ŞiDDET GÖRENE AVUKAT VERECEK BAKANLIK

Aile Danışma Merkezleri'nin en önemli görevlerinden biri de aile içi şiddetin önüne geçmek olacak. Yetkililer şiddet söz konusu olduğunda merkezlerde çiftlere rehberlik ve danışmanlık hizmeti verileceğini açıkladı. Hangi taraf şiddet gördüyse bakanlık bu kişinin yanında yer alarak bu bireye dava açması yönünde telkinde bulunacak. Eğer kişi dava açarsa, davanın ücretini ve avukatlığını Bakanlık üstlenerek bireyin hakkını savunacak.