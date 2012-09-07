Galeriler Videolar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

İşsiz kalan aileye maaş bağlanacak

Aile Danışma Merkezler'i projesi hayata geçirildi.

07 Eylül 2012 Cuma 10:15
İşsiz kalan aileye maaş bağlanacak

Merkezlerin esas amacı aileyi bir arada tutmak için gereken rehberlik ve psikolojik hizmeti vermek. Projenin en önemli ayağı ise, ailede tek kişi çalışıyor ve o da işten çıkarılmışsa kişiye hemen bir maaş bağlanması.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı Aile Danışma Merkezleri'nin açılmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.

Bakanlık yetkilileri sağlıklı bir toplum için öncelikle ailenin ele alınması gerektiğini ve bu merkezlerde aileyi bir arada tutmak için gerekli rehberlik ve psikolojik hizmet verileceğini söyledi.

Aile danışma merkezlerindeki uzmanlar yeni evlenecek kişilere, ailevi sorunları olanlara, anne ve babalara çocuklarını nasıl eğitmeleri gerektiği konusunda da yardımcı olacak.

ÇÖZÜM ARANACAK

Bakanlıktan alınan bilgiye göremerkezlerin öncelikli hedefi aile içindeki sorunları çözmek. Eşler arasında iletişim sorunlarına yol açan problemlere çözüm aranacak. Danışma merkezlerinde aile üyelerinin ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesine çalışılacak.

Örneğin ailede tek kişi çalışıyorsa, bu kişi de işten çıkarılırsa aileye en kısa zamanda maaş bağlanacak. Ardından da işten çıkarılan aile üyesinin tekrar istihdam edilmesi noktasında yardımcı olunacak.

ARABULUCU AİLELER
Öte yandan merkezler evlenmek isteyen çiftlere de rehberlik ve danışma hizmetleri verecek. Bu sayede evliliklerin boşanmalara giden süreçlerinde bir nevi önüne geçilmeye çalışılacak. Boşanmak isteyenlere ise aileleri arabuluculuk yapacak.

Merkezde ayrıca boşanmış çiftlerin çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği de öğretilecek. Anne ve babadan birinin olmadığı ailelere ise psikolojik destek hizmeti verilecek.

ŞiDDET GÖRENE AVUKAT VERECEK BAKANLIK
Aile Danışma Merkezleri'nin en önemli görevlerinden biri de aile içi şiddetin önüne geçmek olacak. Yetkililer şiddet söz konusu olduğunda merkezlerde çiftlere rehberlik ve danışmanlık hizmeti verileceğini açıkladı. Hangi taraf şiddet gördüyse bakanlık bu kişinin yanında yer alarak bu bireye dava açması yönünde telkinde bulunacak. Eğer kişi dava açarsa, davanın ücretini ve avukatlığını Bakanlık üstlenerek bireyin hakkını savunacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim