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İsrail saldırırsa 70 bin İranlı ölür

İsrail ve ABD’nin, İran’ın nükleer tesislerine yönelik olası bir askeri operasyonunda radyasyonun etkisiyle onbinlerce kişinin öleceği ve yüzbinlerce kişinin de etkileneceği iddia edildi.

01 Ekim 2012 Pazartesi 12:20
İsrail saldırırsa 70 bin İranlı ölür

 

ABD'nin Utah Üniversitesi'ne bağlı Hinckley Siyaset Enstitüsü adına araştırma yapan İran asıllı bilimadamı Koşrov Semnani, "Ayetullah'ın Nükleer Kumarı" başlığıyla bir rapor hazırladı.

Amerikan Time dergisinde yer alana habere göre, Semnani'nin İran'ın nükleer programıyla ilgili hazırladığı rapor korkunç bir gerçeği ortaya koyuyor.

Raporda, İran'ın nükleer tesislerinin İsrail ya da ABD tarafından askeri bir operasyonla vurulması halinde, radyasyon sızıntısı nedeniyle 70 bin kişinin hayatını kaybedebileceği ya da yaralanacağı, ayrıca 300 bin kişinin de kalıcı sağlık sorunları yaşayacağı iddia edildi.

 

NÜKLEER TESİSLER KENTLERE ÇOK YAKIN
Rapora göre, bu kadar yüksek oranda can kaybı olmasının nedeni olarak, nükleer tesislerin büyük kentlerin yanı başında kurulmuş olması gösterildi.

İran asıllı bilimadamı Koşrov Semnani, İsrail ve ABD operasyonunda saldırıya uğrayacağına kesin gözüyle bakılan nükleer tesislerden birinin İsfahan kentine çok yakın olduğunu belirterek, burada 371 ton uranyum heksaflüorürü bulunduğu belirtildi.

ÇERNOBİL BENZERİ FELAKET
Olası askeri operasyon sonrasında meydana gelen patlamanın etkisiyle zehirli tozların (toksik tozu) İsfahan kent merkezine 1 saat içerisinde ulaşacağı ileri sürüldü. Rapora göre sadece İsfahan kentinde 70 bin kişi ya ölecek ya da yaralanacak. 300 bin kişi ise, radyasyon sızıntısından zarar görecek. Semnani, "Burada Çernobil benzeri bir felaketten bahsedebiliriz" dedi.

ÖNLEMLER KONUSU TABU
Raporda ayrıca, İran hükümetinin bu konuda hiç hazırlıklı olmadığı da ileri sürüldü. İran kamuoyunda İsrail ve ABD tarafından yapılacak olası bir askeri operasyona sert karşılık verileceği yönünde yoğun bir tartışmanın sürdüğü, ancak saldırı sonrası alınacak önlemler konusunun ise bir tabu olduğu belirtildi.

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