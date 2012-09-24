İsrail ordusu saldırıya hazırlanıyor

Görgü tanıkları, buldozer ve tanklardan oluşan Kfir Tugayı'nın bölgeye girdiğini, insansız hava araçlarının ise keşif uçuşları yaptığını belirtti.

Yerel kaynaklar, İsrail zodyaklarının Gazze şeridinin kuzeyindeki balıkçı teknelerine ateş açtığını ancak saldırılarda yaralanan olmadığını kaydetti.

Öte yandan İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada küçük çaplı operasyonların Gazze'ye yönelik yapılacak yeni saldırı için hazırlık niteliği taşıdığı

ayrıca tarihi verilmeyen yeni Gazze saldırısı için İsrail'in Tze’elim bölgesinde askeri tatbikat yapıldığı ifade edildi.

Kfir Tugayı, 2008'de İsrail Ordusu'nun Gazze'ye yönelik başlattığı ve binden fazla sivilin hayatını kaybettiği Dökme Kurşun operasyonunda görev almıştı.

AA