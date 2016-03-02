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İsrail Belçikalı milletvekillerinin Gazze'ye girişine izin vermedi

İsrail Belçikalı milletvekillerinin Gazze'ye girişine izin vermedi

02 Mart 2016 Çarşamba 15:36
İsrail Belçikalı milletvekillerinin Gazze'ye girişine izin vermedi

İsrail, Belçikalı resmi milletvekili heyetinin Gazze ziyaretini engelledi.

Heyetin başkanlığını yapan Valon Sosyalist Partiden (PS) Federal Milletvekili Gwenaelle Grovonius, Belçika basınına yaptığı açıklamada, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) kendilerini Gazze'ye davet ettiğini ve ziyaretle ilgili tüm görüşmelerin Belçika makamları tarafından gerçekleştirildiğini anlattı.

Buna karşın dün Gazze'ye geçmek isterken İsrail'in son dakikada kendilerine izin vermediğini söyleyen Grovonius, "Bu, kabul edilemez şekilde gücün kötüye kullanılmasıdır. Gazze, uluslararası toplum tarafından tanınan sınırlara göre İsrail'in bir parçası değil. İsrailli yetkililerin yabancı bir parlamenter heyetinin girişini reddetme hakkını kendilerinde görmeleri kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Grovonius, "Saklanan şey, İsrail'in 2014 yılındaki yıkıcı askeri operasyonundan beri Gazze'nin içinde bulunduğu içler acısı insani durum değilse nedir?" sorusunu yöneltti.




Anahtar Kelimeler:
MilletvekiliIsrailBelçikaGazzeSosyalist Parti
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