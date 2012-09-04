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İsrail baskılara dayanamadı !

İsrail’de bir camide düzenlenecek ’Şarap Festivali’ Türkiye’den büyük tepki gördü. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, festival mekanı için ’provokasyon’ dedi. İsrail geri adım attığını açıkladı.

04 Eylül 2012 Salı 16:54
İsrail baskılara dayanamadı !

İsrail'in Beersheva kentinden bulunan ve Osmanlı Dönemi'nden kalma Beersheva Camii'nin bahçesinde bugün düzenlenecek Şarap Festivali'ne tepkiler devam ediyor. Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İsrail'e son bir çağrıda bulunarak, bir caminin bahçesinde böyle bir festivalin düzenlemesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Bozdağ, "Dünyanın hiçbir dininin mabedinde bu dinin müntesiplerinin kabul etmeyeceği edemeyeceği şeyleri yapmak o dine ve o dinin müntesiplerine saygısızlıktır. Aynı zamanda bu bir saldırıdır, provokasyondur, tahriktir. Camiinin bahçesinde şarap festivali düzenleyeceksiniz ve bunu dünyanın gözü önünde yapacaksınız. Olacak şey değil. Eğer bir Sinagog'da Yahudilerin kabul etmeyeceği edemeyeceği bir iş yapılmak istense veya bir kilisede Hıristiyanların kabul etmeyeceği edemeyeceği ve onların lanetlediği bir iş yapılmak istense Hıristiyan dostlarımız, Yahudi dostlarımız bunun karşısında tavır koymazlar mı? Elbette ki koyarlar" diye konuştu.

"UMUYORUZ Kİ İSRAİL HÜKÜMETİ BU SAYGISIZLIĞIN ÖNÜNE GEÇECEK BİR ADIM ATAR"

Her dine ve her dinin müntesibine saygının insan haklarının gereği olduğunu din ve vicdan özgürlüğüne zarar verdiğinin altını açık açık çizdiğini bildiren Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Camiler Müslümanların mabedidir kutsal mekanlarıdır. Kutsal mekanlara saygı insanlar haklarının gereğidir. Mabedin bahçesinde Şarap Festivalinin düzenlenecek olması açık bir saygısızlıktır hem İslam'a karşı hem de Müslümanlara büyük bir saygısızlıktır provokasyondur.

İsrail hükümetine son bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Bu saygısızlığın önüne geçilmesi böylesi bir saygısızlığın gerçekleştirilmesine izin vermemesi lazımdır. Umarız hükümet bu noktada saygısızlığı önleyici tedbirler alır. Eğer bu noktada İsrail hükümeti tedbir almaz caminin bahçesinde şarap festivali yapılması gerçekleşirse hükümette bu provokasyonu bir şekilde desteklemiş olur ve o yüzden de çok kötü bir manzara çıkar. Umuyoruz ve diliyoruz ki İsrail hükümeti bu noktada bu saygısızlığın önüne geçecek bir adım atar. Eğer böyle ir adım atılmaz bu festival bugün gerçekleşirse İsrail hükümeti de bu saygısızlığa ortak olmuş olur."

İSRAİL GERİ ADIM ATTI

Tarihi Beersheva Camisi Müzesi Müdürü Dr. Dalia Manor, daha önce müzeye çevrilen Osmanlı camiinin avlusunda daha önce 5 ve 6 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan içki festivalinin cami avlusu dışına alındığını söyledi.

Manor, kararın Beersheva Belediye Meclisi tarafından alındığını ve kendisine henüz tebliğ edildiğini belirtti.

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