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İspanyol kabinesi bütçeyi tartışıyor

Madrid hükümeti, 2013 ve 2014 yılları için bütçe planlarını Avrupa Komisyonu’na sunmaya hazırlanıyor.

03 Ağustos 2012 Cuma 14:25
İspanyol kabinesi bütçeyi tartışıyor

Borçlanma maliyeti yüzde 7'nin üzerinde seyreden İspanya'nın Başbakanı Mariano Rahoy, kabinesiyle bütçe planlarını görüşmeye hazırlanıyor.

Hükümet ayrıca 2013 ve 2014 yılları için bütçe planlarını da Avrupa Komisyonu'na sunuyor.

Madrid geçen ay harcamalarda yeni kesinti planları ilan etti.

Vergilerin de 65 milyar euro tutarında artırılacağını bildirdi.

İspanya'nın üretiminin küçülmesi ve borçlu bankaları nedeniyle toptan bir kurtarma planına ihtiyaç duyacağı yolundaki kaygılar aşılabilmiş değil.

İspanya'nın on yıl vadeli tahvilleri, Cuma sabahı yüzde 7,1 seviyesindeydi.

İspanya'nın borçlanma maliyeti daha uzun süre bu seviyede seyrederse, hükümet de borçlarını ödeyemez hale gelecek.

Yunanistan, Portekiz ve İrlanda, borçlanma maliyetleri bu düzeye ulaştığında Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu IMF'den mali yardım istemek zorunda kalmıştı.
'Euro'dan dönüş yok'

Euro Bölgesi ülkeleri Haziran ayında emlak balonu yüzünden dara düşen İspanya bankaları için 100 milyar Euroluk yardım fonu oluşturmaya karar verdi.

Bununla beraber İspanya Başbakanı Rahoy, dün ziyareti sırasında İtalyan Başbakanı Mario Monti ile daha geniş kapsamlı bir kurtarma paketini tartışmadıklarını söyledi.

Ancak Rahoy dün ortak basın toplantısı sırasında İspanya'nın böyle bir yardıma ihtiyaç duyup duymayacağı konusuna açıklık getirmedi.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi dün Euro'dan vazgeçmeyecekleri mesajını yineledi.

Draghi, ortak para birimini desteklemek için alınacak önlemlerle ilgili olarak önümüzdeki haftalarda yeni öneriler açıklayacağını söyledi.

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