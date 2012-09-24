İspanya futbolunda alarm!

Barcelona Üniversitesi'nde ekonomi profösörlüğü yapmakta olan Gay de Liebana katıldığı bir panelde "Eğer böyle giderse İspanya futbolu kendi kendini öldürecek. Bir yıl önce La Liga'nın 10 sezonu kaldığını tahmin etmiştim. Ama şimdi görüyorum ki 5 yıl bile çok fazla" dedi.





Gay de Liebana La Liga yayın haklarının iki kanala satılmasının yanlış olduğunu ifade ederken "Çin pazarına yönelmek çok büyük bir hata. Bunun için ABD ve Japon pazarlarına açılmak daha mantıklı olurdu" yorumunda bulundu.





Kaynak: Milliyet