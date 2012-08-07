İspanya’da grev tehdidi

La Liga'da Atletico Madrid'in başını çektiği ve Athletic Bilbao, Real Betis, Espanyol, Celta Vigo, Granada, Osasuna, Mallorca, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Sevilla, Getafe, Real Zaragoza'nın bulunduğu toplam 13 futbol kulübü, televizyon haklarıyla ilgili durumlarını görüşmek üzere bugün toplantı yaptı.





İspanya'nın en büyük iki kulübü Real Madrid ve Barcelona'nın televizyon canlı yayın haklarının neredeyse yarısını almasına karşı çıkan 13 La Liga kulübü, televizyon şirketlerinden hemen tüm ödemeleri yapmalarını talep ederken, "Kabul edilebilir bir çözüm bulunmaması halinde greve giderek, ligin geç başlayabileceği" uyarısında bulundu.





Kulüpler ayrıca, ligin ilk üç haftasında gece saat 23.00'de (TSİ 24.00) başlayan maçlar koyan Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumunu eleştirerek, maç saatlerinde "şeffaf ve kuralcı" bir uygulama yapılmasını istedi.





La Liga'nın 18 Ağustos'ta başlaması öngörülürken, 13 kulüp son durumu değerlendirmek için 14 Ağustos Salı günü acil toplantı kararı aldı.