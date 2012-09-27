İsmail Köybaşı çalışmalara başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında, 1 Ekim Pazartesi günü kendi sahasında Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.





BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde basına kapalı idmanda Siyah-Beyazlı futbolcuların dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yaptığı bildirildi. Antrenmanın, 10 istasyondan oluşan parkurda yapılan çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.





İdmana, tedavisine devam edilen Mustafa Pektemek'in yanı sıra, sakatlık dönemini Almanya'da ailesinin yanında geçirmek için izin alan Mehmet Akgün'ün katılmadığı ifade edildi. Muhammed Demirci'nin ise takımdan ayrı çalışma yaptığı belirtildi.





Bu arada, Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan İsmail Köybaşı'nın koşu çalışmalarına başladığı açıklandı.





Siyah-Beyazlı takım, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.