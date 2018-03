İsmail Kartal Brezilyalılar’a sahip çıktı

Fenerbahçe yardımcı antrenörü İsmail Kartal FB TV'ye yaptığı açıklamada son günlerde Brezilyalı futbolcular hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Son günlerde benim ağzımdan Brezilyalı oyuncularımızla ilgili kulüpten gönderileceklerine ilişkin bir takım haberler söyleniyor. Ben hiçbir yerde böyle bir söylemde bulunmadım. Bizim her oyuncuya kapımız sonuna kadar açıktır. Her oyuncu bizim için değerlidir. Her oyuncu bizim baş tacımızdır. Fenerbahçe'nin başarılı olması için hep beraber, bir ekip olarak çalışıyoruz. Ben bu tür haberlerin çok yanlış ve asılsız olduğunu Fenerbahçe taraftarına söylemek istiyorum" dedi.





"Gayet iyi bir şekilde çalışıyoruz"





Milli takımlarda bulunan futbolculardan yoksun olarak gerçekleştirdikleri antrenmanların iyi gittiğini belirten Fenerbahçe yardımcı antrenörü İsmail Kartal, "Milli takımdaki oyuncularımız dışında kalan oyuncularımızın yaptığı çalışmalar gayet iyi gidiyor. Şu an 10-11 oyuncumuz var. Serdar'ın ve Krasic'in hafif bir sakatlıkları var. Volkan ise bildiğiniz üzere bir sakatlık yaşadı ancak şu an için düzeldiğini söyleyebilirim. Zannediyorum ki hafta sonunda Mersin İdman Yurdu ile oynayacağımız maçta, takımdaki yerini alacaktır. Moussa Sow'un milli takımdan sakatlanarak geri gelmesi bizi üzdü. Çünkü son zamanlarda formunun çok iyi olduğunu söylemek istiyorum. Takımdaki oyuncularımızla, gayet iyi bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.