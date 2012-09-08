Galeriler Videolar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

İsmail Kartal Brezilyalılar’a sahip çıktı

Fenerbahçe yardımcı antrenörü İsmail Kartal son günlerde Brezilyalı oyuncularımızla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve bütün futbolcuların kendileri için değerli olduğunu söyledi.

08 Eylül 2012 Cumartesi 20:00
İsmail Kartal Brezilyalılar’a sahip çıktı
Fenerbahçe yardımcı antrenörü İsmail Kartal FB TV'ye yaptığı açıklamada son günlerde Brezilyalı futbolcular hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Son günlerde benim ağzımdan Brezilyalı oyuncularımızla ilgili kulüpten gönderileceklerine ilişkin bir takım haberler söyleniyor. Ben hiçbir yerde böyle bir söylemde bulunmadım. Bizim her oyuncuya kapımız sonuna kadar açıktır. Her oyuncu bizim için değerlidir. Her oyuncu bizim baş tacımızdır. Fenerbahçe'nin başarılı olması için hep beraber, bir ekip olarak çalışıyoruz. Ben bu tür haberlerin çok yanlış ve asılsız olduğunu Fenerbahçe taraftarına söylemek istiyorum" dedi. 

"Gayet iyi bir şekilde çalışıyoruz"

Milli takımlarda bulunan futbolculardan yoksun olarak gerçekleştirdikleri antrenmanların iyi gittiğini belirten Fenerbahçe yardımcı antrenörü İsmail Kartal, "Milli takımdaki oyuncularımız dışında kalan oyuncularımızın yaptığı çalışmalar gayet iyi gidiyor. Şu an 10-11 oyuncumuz var. Serdar'ın ve Krasic'in hafif bir sakatlıkları var. Volkan ise bildiğiniz üzere bir sakatlık yaşadı ancak şu an için düzeldiğini söyleyebilirim. Zannediyorum ki hafta sonunda Mersin İdman Yurdu ile oynayacağımız maçta, takımdaki yerini alacaktır. Moussa Sow'un milli takımdan sakatlanarak geri gelmesi bizi üzdü. Çünkü son zamanlarda formunun çok iyi olduğunu söylemek istiyorum. Takımdaki oyuncularımızla, gayet iyi bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim