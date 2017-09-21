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İşkur'dan anneye 10 bin 655 TL ödeme için son gün yarın

Annelere doğumdan sonra yarım gün çalışıp tam maaş alma hakkı veren yasa 10 Şubat’ta çıkmıştı. Ama uygulamanın detayları yeni belli oldu. Artık İşkur’a başvuran anneye 10 bin 665 liraya kadar ödeme var.

21 Eylül 2017 Perşembe 17:41
İşkur'dan anneye 10 bin 655 TL ödeme için son gün yarın

Posta’dan Bilal Emin Turan’ın haberine göre annelere yönelik son yıllarda çok sayıda düzenleme yapıldı. Bunlardan biri de doğumdan sonra yarım gün çalışma hakkıydı. Bu hak 10 Şubat 2016’dan geçerli olmak üzere doğum yapan anneler için geçerliydi. Buna göre; anneler isterlerse, ilk doğumdan sonra 60 gün, ikincide 120 gün ve devamı doğumlarda 180 gün yarı zamanlı çalışabilecek.

DÖRT KURUM MUTABIK

Yarım gün çalışan anne işyerinde yarım günlük ücreti alacak. İşkur ise her yıl asgari ücrete göre belirlenen ücreti geçmemek üzere ödeme yapacak. Yasa 10 Şubat’ta yapılsa da uygulama için Maliye, Hazine, SGK ve İşkur’un onayı bekleniyordu. İşte bu onayla ilgili usul ve esaslar (yönerge) 22 Ağustos’ta İşkur tarafından yayımlandı.

DETAYLAR BELLİ DEĞİLDİ

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Dr. Sadettin Orhan’ın verdiği bilgiye göre; yarım gün çalışma yasası çıkmış ama İşkur, uygulama detayları belli olmadığından annelerin yarım gün çalışma başvurularını kabul etmiyordu. Artık 10 Şubat 2016’dan geçerli olmak üzere doğum yapan sigortalı anneler, yarım gün çalışma başvurusunu İşkur’a yapabilecek.

DİKKAT! SON İKİ GÜN

Uygulamanın detaylarını netleştiren yönergeyle; 10 Şubat 2016 ila 22 Ağustos 2017 arasında doğum yapan on binlerce annenin başvurusu için 30 gün süre tanındı. Bu süre esasların yayınladığı 22 Ağustos’ta başladı. “Son iki gün” uyarısı yapan Sadettin Orhan, “22 Eylül’e kadar İşkur’a başvurmayanlar 10 bin 665 liraya varan ödeme hakkını kaybedecek” dedi.

KİM NE KADAR PARA ALIR?

İlk doğumdan sonra 60 gün yarı zamanlı çalışan anne kendi işyeri haricinde İşkur’dan toplam 3 bin 555 lira, ikinci doğumdan sonra 120 gün çalışan anne 7 bin 110 lira, üç ve üzerindeki doğumdan sonra 180 gün yarı zamanlı çalışan anne 10 bin 665 lira alacak. Ödeneğin günlük tutarı asgari ücretin brüt günlük tutarı olan 59.25 lira olarak uygulanıyor ve her yıl artıyor.

ENGELLİ ÇOCUKTA SÜRE DAHA UZUN

Yarım gün çalışma iznini 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçi kullanabilecek. Çocuğun engelli olması halinde izin süresi 360 güne (12 ay) çıkıyor. Bu durumda ödenek 21 bin 330 liraya çıkıyor. Çoğul gebelikte de süre 30’ar gün uzuyor. Yarım gün çalışan annenin emeklilik ve sağlık primi, işveren ve İşkur tarafından ayrı ayrı yatıyor.

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