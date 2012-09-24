İskenderun kupaya döndü

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından İskenderun Demirçelikspor'un teknik direktörü Haluk Bulgurlu, gazetecilere yaptığı açıklama, deplasmanda oynadıkları Körfez Futbol Kulübü maçında takım halinde iyi oynadıklarını söyledi.





Genç bir kadroyla sahada mücadele ettiklerini ifade eden Bulgurlu, ''Takım halinde iyi futbol sergileyerek hakkımız olan üç puanı kazandık. Deplasmanda alınan galibiyetten memnunuz. Maçta bir gol bulabildik. Artık bu maçı unuttuk. 27 Eylül Perşembe günü kendi sahamızda Ofspor ile Ziraat Türkiye Kupası maçı var. Bu karşılaşmaya odaklanmamız lazım'' diye konuştu.





Bulgurlu, her maça galibiyet parolasıyla çıkacaklarını belirtti.