Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

İsimlerinde tarih yatan kulüpler

Türkiye liglerinde mücadele eden 1461 Trabzon, Anadolu Selçukluspor, Anadolu Üsküdar 1908 Spor, Sivas Dört Eylül Belediyespor ve Trabzon Kanuni Futbol Kulübü, isimleriyle, tarihteki önemli olay ve şahıslara gönderme yapıyor.

26 Eylül 2012 Çarşamba 11:35
İsimlerinde tarih yatan kulüpler
PTT 1. Lig'de yer alan 1461 Trabzon futbol takımının ismindeki ''1461 yılı'', 1204 yılında 4. Haçlı Seferi ile Konstantinopolis'in Latinler'in eline geçmesi üzerine, Trabzon'a sığınan Bizans tahtının varisi Komnenos Hanedanı'na mensup David ve Aleksios Komnenos tarafından kurulan Trabzon (Rum) İmparatorluğu'nun, 1461'de Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılışına vurgu yapıyor.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Konya ekibi Anadolu Selçukluspor, ismiyle, 1097 ile 1277 yılları arasında Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti olan Konya'yı yaşatıyor. Bilindiği üzere 1096 yılındaki ilk haçlı seferi sırasında Anadolu Selçuklular'ın başkenti İznik'in, tekrar Bizans'ın eline geçmesiyle Sultan 1. Kılıçarslan, 1097 tarihinde başşehri Konya'ya taşımıştı.

Anadolu Üsküdar 1908 Spor'un ismindeki tarihin ise oldukça ilginç bir öyküsü var. Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta yarışını sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, 1907 yılında gazeteci yazar Burhan Felek ve kardeşi Hüdai Bey'in içinde bulunduğu 10-15 kişilik arkadaş grubu tarafından Üsküdar'da kurulmuş, ancak kurucuların ailelerinin büyük bir kısmının futbol oynamaya karşı olması nedeniyle resmi olarak herhangi bir girişimde bulunulmadığı için, kulüp 1907 yılında resmen tescil ettirilememiş.

İkinci Meşrutiyet ilan edildikten sonra bir gün yine Burhan Felek'in evinde toplanan kurucular, toplantı sonrası evden çıkarken polisler tarafından tutuklanmış, ne yaptıkları sorulunca da Anadolu Kulübünün yöneticileri olduklarını söylemişler. Yetkililer, olayı ertesi gün öğrenen Burhan Felek'e de bu tarz işler için cemiyetler kanununa göre resmi kayıt yaptırmak suretiyle kulübü tescil ettirmeleri gerektiğini söylemiş.

Bu yüzden Üsküdar Anadolu Spor Kulübü'nün isminde, asıl kuruluş tarihi 1907 yerine resmi kuruluş tarihi olan 1908 yılı bulunuyor.

Sivas Dört Eylül Belediyespor ve Trabzon Kanuni Futbol Kulübü

1940 yılında kurulan ve geçmiş yıllarda Sivas Belediyespor ismiyle mücadele eden Sivas Dört Eylül Belediyespor, 2009'da yapılan genel kurulda, 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'ni yaşatmak amacıyla şimdiki ismini almış. Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta yer alan kulüp, Erzurum Kongresi'nde alınan vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığıyla ilgili kararların aynen kabul edildiği Sivas Kongresi'ni isminde yaşatarak, milli mücadele dönemine selam gönderiyor.

Farklı adıyla dikkat çeken bir başka ekip de Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Trabzon Kanuni Futbol Kulübü.

Mavi-Beyaz renklere sahip kulüp, 1980'de Trabzon'un Merkez ilçesinin Yalı mahallesinde kurulduktan sonra 2012-2013 sezonu itibariyle adını, Trabzon Kanuni Futbol Kulübü olarak değiştirmiş.

Kulüp, bu şekilde 6 Kasım 1494 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen ve tahtta olduğu 1520 yılından 1566 yılına kadar babası 1. Selim'den (Yavuz Sultan Selim) devraldığı Osmanlı İmparatorluğu'nun yaklaşık 6,5 milyon kilometrekare olan yüzölçümünü, neredeyse 15 milyon kilometrekareye taşıyan, 1. Süleyman'a (Kanuni Sultan Süleyman) saygı duruşunda bulunuyor. Kulübün ambleminde de Kanuni'nin tuğrası var.

''Muhteşem Süleyman'' olarak da bilinen 1. Süleyman, tahtta olduğu sürece, batıda Belgrad, Rodos, Boğdan ve Macaristan'ın büyük kısmını, doğuda Safeviler'e karşı verdiği mücadeleyle Orta Doğu'nun büyük kısmını ele geçirmişti. Devletin sınırları, Afrika'da Cezayir'e kadar uzanırken, Osmanlı Donanması ise Akdeniz'den Kızıldeniz'e kadar olan sularda hakimiyet kurmuştu.
 
 
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim