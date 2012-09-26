İsimlerinde tarih yatan kulüpler

PTT 1. Lig'de yer alan 1461 Trabzon futbol takımının ismindeki ''1461 yılı'', 1204 yılında 4. Haçlı Seferi ile Konstantinopolis'in Latinler'in eline geçmesi üzerine, Trabzon'a sığınan Bizans tahtının varisi Komnenos Hanedanı'na mensup David ve Aleksios Komnenos tarafından kurulan Trabzon (Rum) İmparatorluğu'nun, 1461'de Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılışına vurgu yapıyor.





Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Konya ekibi Anadolu Selçukluspor, ismiyle, 1097 ile 1277 yılları arasında Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti olan Konya'yı yaşatıyor. Bilindiği üzere 1096 yılındaki ilk haçlı seferi sırasında Anadolu Selçuklular'ın başkenti İznik'in, tekrar Bizans'ın eline geçmesiyle Sultan 1. Kılıçarslan, 1097 tarihinde başşehri Konya'ya taşımıştı.





Anadolu Üsküdar 1908 Spor'un ismindeki tarihin ise oldukça ilginç bir öyküsü var. Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta yarışını sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, 1907 yılında gazeteci yazar Burhan Felek ve kardeşi Hüdai Bey'in içinde bulunduğu 10-15 kişilik arkadaş grubu tarafından Üsküdar'da kurulmuş, ancak kurucuların ailelerinin büyük bir kısmının futbol oynamaya karşı olması nedeniyle resmi olarak herhangi bir girişimde bulunulmadığı için, kulüp 1907 yılında resmen tescil ettirilememiş.





İkinci Meşrutiyet ilan edildikten sonra bir gün yine Burhan Felek'in evinde toplanan kurucular, toplantı sonrası evden çıkarken polisler tarafından tutuklanmış, ne yaptıkları sorulunca da Anadolu Kulübünün yöneticileri olduklarını söylemişler. Yetkililer, olayı ertesi gün öğrenen Burhan Felek'e de bu tarz işler için cemiyetler kanununa göre resmi kayıt yaptırmak suretiyle kulübü tescil ettirmeleri gerektiğini söylemiş.





Bu yüzden Üsküdar Anadolu Spor Kulübü'nün isminde, asıl kuruluş tarihi 1907 yerine resmi kuruluş tarihi olan 1908 yılı bulunuyor.





Sivas Dört Eylül Belediyespor ve Trabzon Kanuni Futbol Kulübü





1940 yılında kurulan ve geçmiş yıllarda Sivas Belediyespor ismiyle mücadele eden Sivas Dört Eylül Belediyespor, 2009'da yapılan genel kurulda, 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'ni yaşatmak amacıyla şimdiki ismini almış. Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta yer alan kulüp, Erzurum Kongresi'nde alınan vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığıyla ilgili kararların aynen kabul edildiği Sivas Kongresi'ni isminde yaşatarak, milli mücadele dönemine selam gönderiyor.





Farklı adıyla dikkat çeken bir başka ekip de Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Trabzon Kanuni Futbol Kulübü.





Mavi-Beyaz renklere sahip kulüp, 1980'de Trabzon'un Merkez ilçesinin Yalı mahallesinde kurulduktan sonra 2012-2013 sezonu itibariyle adını, Trabzon Kanuni Futbol Kulübü olarak değiştirmiş.





Kulüp, bu şekilde 6 Kasım 1494 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen ve tahtta olduğu 1520 yılından 1566 yılına kadar babası 1. Selim'den (Yavuz Sultan Selim) devraldığı Osmanlı İmparatorluğu'nun yaklaşık 6,5 milyon kilometrekare olan yüzölçümünü, neredeyse 15 milyon kilometrekareye taşıyan, 1. Süleyman'a (Kanuni Sultan Süleyman) saygı duruşunda bulunuyor. Kulübün ambleminde de Kanuni'nin tuğrası var.





''Muhteşem Süleyman'' olarak da bilinen 1. Süleyman, tahtta olduğu sürece, batıda Belgrad, Rodos, Boğdan ve Macaristan'ın büyük kısmını, doğuda Safeviler'e karşı verdiği mücadeleyle Orta Doğu'nun büyük kısmını ele geçirmişti. Devletin sınırları, Afrika'da Cezayir'e kadar uzanırken, Osmanlı Donanması ise Akdeniz'den Kızıldeniz'e kadar olan sularda hakimiyet kurmuştu.