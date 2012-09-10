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İşadamının ölümünde cinayet şüphesi

Bir tanıtıma katıldıktan sonra tekneyle Sedef Adası’ndan dönerken kaza geçirip hayatını kaybeden Mustafa Söylemez’in dosyası ’cinayet kuşkusu’yla yeniden açıldı.

10 Eylül 2012 Pazartesi 10:50
İşadamının ölümünde cinayet şüphesi

Birçok içecek firmasının Akdeniz bölgesindeki dağıtımını yapan Antalya’nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren Söylemezoğlu Meşrubat’in Yönetim Kurulu Başkanı 42 yaşındaki Mustafa Söylemez, geçtiğimiz mayıs ayında İstanbul Sedef Adası’ndaki bir tanıtıma katılmak üzere karayoluyla İstanbul’a geldi.

Vatan Gazetesi’nden Mehmet Ali Demir’in haberine göre tanıtıma katıldıktan sonra Ataköy Marinaya dönmek üzere tekneye binen Mustafa Söylemez ile içerisinde Ethem Karaoğlu, tekne kaptanı Alaattin Çağıral ve yardımcı kaptan Ali Aydın‘ın bulunduğu tekne Büyükada Kurşunburnu mevkiinde kayalıklara oturarak alabora olmuştu. Kazada denize düşen Mustafa Söylemez, kaybolurken teknedeki diğer 3 kişi yaralı olarak kurtulmuştu. Deniz polisinin tekneye 300 metre mesafede denizden çıkartan işadamı Söylemez’in cesedi Adli Tıp Kurumunun incelenmesinden sonra Alanya’da ailesi tarafından toprağa verildi.

İKİ KAPTANLA KAZA OLMAZ

Olaydan 2 ay geçtikten sonra İşadamı Söylemez’in ailesi kazada hayatını kaybeden Mustafa Söylemez’in iyi yüzme bildiğini, tekne kazasında diğer üç kişinin yaralı olarak kurtulmasına karşın iş adamının kayalıklara oturan tekneden 300 metre mesafede cesedinin bulunduğunu belirterek kazada cinayet şüphesinin olduğunu ileri sürdü. İki kaptanın bulunmasına rağmen teknenin kayalıklara oturmasını da inandırıcı bulmayan Söylemez ailesi kazanın cinayet şüphesiyle yeniden incelenmesi için savcılığa ve polise başvurdu. Olayla günü kazayla ilgili rapor hazırlayan deniz polisi, sahil güvenlik raporlarında olayda herhangi bir şüpheli durum olmadığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu’nun ölen işadamı Mustafa Söylemez’in cesedi üzerinde yaptığı incelemede de herhangi bir darp ve aletle yaralanma izine rastlanmadığı yönünde rapor verildi. Ancak ailenin isteği üzerine polis kayalıklara oturan tekne kazasını sil baştan yeniden incelemeye aldı.

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