Isaac Promise’e verilen 3 maçlık ceza onadı

Tahkim Kurulu Medical Park Antalyasporlu futbolcu Isaac Promise'e verilen 3 maçlık cezayı onadı.





Kurul toplantısının ardından yapılan açıklamada, Isaac'e, Medical Park Antalyaspor'un ligin 4. haftasında Galatasaray ile yaptığı maçta rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği 3 resmi müsabakadan men ve 10 bin lira para cezasına yapılan itirazın reddedilerek, cezanın onandığı bildirildi.





Toplantıda ayrıca, PTT 1. Lig ekibi Ankaragücü'nün futbolcusu Volkan Geyik'e verilen 3 maç men ve 5 bin lira para cezası, Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Sivas 4 Eylül Belediyesporlu futbolcu Muhammet Savaşçı'ya verilen 3 maç ceza ve bin lira para cezası ve Batman Petrolspor'a verilen 1 maç seyircisiz oynama cezalarının da onandığı belirtildi.