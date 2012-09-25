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İş yerinde akılalmaz işkence

Şanlıurfa’da, Mehmet P. ile birlikte işlettiği peynircide sopayla dövülüp, bıçakla vücudu kesilerek işkenceye uğrayan Mustafa Ü., sürünerek çıktığı sokaktakilerden yardım istedi.

25 Eylül 2012 Salı 18:15
İş yerinde akılalmaz işkence

Ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Mustafa Ü.'nün ortağı Mehmet P. ile yanlarında çalıştırdıkları 18 yaşındaki çalışanı Serboz Ç. olayla ilgili gözaltına alındı. 2 şüphelinin Mustafa Ü.'yü öldü sanarak bıraktıları iddia edildi.

Olay dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Karaköprü Beldesi'nde peynir satışı yapılan işyerinde meydana geldi. İddiaya göre ortak olan 45 yaşındaki Mustafa Ü. ile Mehmet P. arasında, parasal anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet P., kapıyı kapatıp yanında bulunan 18 yaşındaki çalışanı Serboz Ç. ile birlikte Mustafa Ü.'yü dövüp, ellerini ve ayaklarını bağladı. Ardından falakaya yatırılıp sopayla ayakları mosmor edilene kadar vurulan Mustafa Ü.'nün, bıçakla vücudunun çeşitli yerleri de kesildi. Aldığı sopa ve bıçak darbesiyle kanlar içerisinde kalan Mustafa Ü. kendinden geçerken, öldü sanılarak işyerine bırakıldı. İşkence yaptıkları iddia edilen Mehmet P. ile yardımcısı Serboz Ç., kapıyı çekip işyerinden ayrıldı.

Mustafa Ü., bir süre sonra kendine geldi ve yerde sürüklenerek kapıya kadar gitti. Güçlükle kapıyı açan Mustafa Ü., dışarı çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Kanlar içerisindeki Mustafa Ü.'yü görenler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Mustafa Ü.'yü ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilen Mustafa Ü.'nün tedavisi devam ederken, polis işyerinde işkence yaptığı iddia edilen Mehmet P. ile yardımcısı Serboz Ç.'yi gece evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürdürülüyor.

DHA

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