7 kişi ezilerek can verdi!

Sinop'un Boyabat ilçesinde freni boşalan TIR'ın üzerinden, hareket halindeki bir otomobilin üzerine düşen kepçe 2'si çocuk 7 kişinin ölümüne yol açtı.



Feci kaza, Boyabat-Sinop karayolunun 16. kilometresi akçakesme mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayancık'tan İstanbul'a gittiği öğrenilen Sadıl A. yönetimindeki üzerinde kepçe taşıyan 34 DJ 5146 plakalı TIR, freni boşalması sonucu kontrolden çıktı.



Bu sırada TIR kasasında bulunan 40 tonluk kepçe karşı yönden gelen ve Boyabat'tan Sinop'a seyir halinde olan Kemal Yayla’nın (26) kullandığı otomobilin üzerine düştü. Kazada otomobil sürücüsü Kemal Yayla ile otomobilde bulunan Derya Yayla (21), Elmas Yayla (47), Nilüfer Tekiner (29), Tuğçe Tekiner (8), Yağmur Türkmen (3) ve Tülay Türkmen (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.