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İş dünyasında 'eş rızası' kaldırılıyor

İş dünyasının tepkisini çeken kredilerde ‘eşin rızası’nın aranmasına ilişkin uygulamanın kaldırılması için Meclis bekleniyor. Düzenleme, Meclis açılınca tek maddelik teklif olarak gelecek.

17 Eylül 2012 Pazartesi 10:55
İş dünyasında 'eş rızası' kaldırılıyor

Temmuz ayında yürürlüğe giren Borçlar Kanunu’nda yer alan banka kredilerinde ‘eşin rızası’nın aranmasına ilişkin hükümle ilgili yapılan çalışma tamamlandı.Buna göre kanunda yer alan ‘Eşin rızası aranır’ hükmü ‘Banka kredilerinde eşin rızası aramaz’ olarak değiştiriliyor.

Star Gazetesi'nin haberine göre Tek maddelik düzenleme, Meclis açılır açılmaz gündemde bulunan bir tasarıya eklenecek veya tek maddelik teklif olarak Meclis’e sunulacak. Böylece, reel sektörün kredi kullanımının yüzde 20 oranında düşmesine neden olan kriz çözülmüş olacak.

Borçlar Kanunu’nda yer alan ‘eş rızası’ maddesinin değiştirilmesine ilişkin çalışma Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın talimatı üzerine harekete geçen Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, krizle ilgili olarak reel sektör temsilcileri ve bankalarla görüştü.

Türk Ticaret Kanunu’nda yaşanan sıkıntılarla ilgili paketi de hazırlayan isim olarak bilinen Metin, reel sektörden Borçlar Kanunu konusunda başka sıkıntılarının olup olmadığını araştırdı. İş dünyasından diğer maddelerle ilgili bir şikayet gelmedi. Bunun üzerine, sadece kanunda yer alan ‘eş rızası’ konusunda bir düzenleme yapılması kararlaştırıldı. Bakanlık, düzenlemeyi Meclis’e sunmadan önce Adalet Bakanlığı ve diğer ekonomi bakanlıkları ile de görüşecek. Eğer Borçlar Kanunu’nun diğer maddeleri ile ilgili de aksayan yönler tespit edilirse, düzenleme ‘mini bir pakete’ dönüştürülecek.


Borçlar Kanunu’nun temmuzda yürürlüğe girmesinin ardından, bankalar kredilerde, eşlerden de imza almaya başladı. Bu durum işletmelerde sıkıntıya yol açarken, bazı şirketler eş imzasının alınamaması nedeniyle kredilerini zamanında kullanamadı. Yapılan araştırmalar eş rızası aranmasına ilişkin hükmün, kredilerde yüzde 20 oranında düşüşe yol açtığını gösteriyor.


 

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